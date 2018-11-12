Переговорщик ЕС отреагировал на слухи о соглашении с Лондоном по Brexit

Представитель Европейского Союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье опроверг слухи о достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал в ходе заседания Совета Евросоюза на уровне министров по европейским делам, посвященного переговорам по Brexit.

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«Соглашения по Brexit пока нет. Мы ожидаем ответных предложений британской стороны», — заявил Барнье.

Он подчеркнул, что Британия и ЕС прилагают все возможные усилия, чтобы прийти к консенсусу. При этом он подтвердил, что Еврокомиссия активно готовится к сценарию выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

Ранее Sunday Times писала, что Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit.