На Украине предостерегли Европу от участия в «Северном потоке — 2»
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предостерег Евросоюз от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам спикера, российская сторона «может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».
Парубий также предложил привлечь США к использованию газотранспортной системы Украины, чтобы защитить ее от «энергетической стратегии» России, предполагающей установление контроля.
«Лично я выхожу с инициативой, что украинская ГТС, которая на сегодняшний день является главным элементом транзита, должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами», — подчеркнул спикер.
Ранее сообщалось, что сроки строительства морской части «Северного потока — 2» могут быть скорректированы.