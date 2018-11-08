На Украине предостерегли Европу от участия в «Северном потоке — 2»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предостерег Евросоюз от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам спикера, российская сторона «может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».

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Парубий также предложил привлечь США к использованию газотранспортной системы Украины, чтобы защитить ее от «энергетической стратегии» России, предполагающей установление контроля.

«Лично я выхожу с инициативой, что украинская ГТС, которая на сегодняшний день является главным элементом транзита, должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами», — подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что сроки строительства морской части «Северного потока — 2» могут быть скорректированы.