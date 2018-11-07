Шувалов назвал сроки подписания соглашение о расчетах с Китаем в нацвалютах

Глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Китай могут подписать соглашение по расчетам в нацвалютах до конца года, передает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы, китайская сторона не менее, а может быть, и больше заинтересована, поскольку это вчера было заявлено председателем КНР, чтобы такое соглашение было подписано в кратчайшие сроки. Кратчайшие сроки — было бы отлично, если бы мы смогли его подписать до конца года», — сказал Шувалов.

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По словам Шувалова, проект соглашения уже представили премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев призвал к увеличению взаимного кредитования с Китаем в нацвалютах.