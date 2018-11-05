Медведев предупредил о последствиях американских санкций для самих США

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев осудил протекционизм в мировой экономике, передает РИА «Новости».

По его словам, протекционизм регулировали на основе разработанных в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) правил. Несмотря на недостатки этом системы, она продолжает работать. При этом в последнее время ряд стран, в том числе и США, пытаются контролировать свободный обмен товарами и услугами, а также «задушить конкуренцию».

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«В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика», — сказал Медведев.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «нефтяные» санкции США против Ирана не достигнут своих целей.