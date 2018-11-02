В ЕС настояли на сохранении транзакций с Ираном

Чиновник в структурах Евросоюза заявил, что ЕС неоднократно настаивал на необходимости сохранения возможности финансовых операций с Тегераном и нефтяного экспорта из Ирана, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что иранская ядерная сделка была единогласно одобрена Совбезом ООН, а также подчеркнул ее решающее значение для ядерного нераспространения и безопасности Европы, а также стран за ее пределами.

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«Мы по-прежнему полностью привержены полному и эффективному осуществлению иранской ядерной сделки до тех пор, пока Иран также соблюдает свои ядерные обязательства», — сказал чиновник.

Он отметил, что ЕС работает над минимизацией вреда от санкций для компаний, которые хотят вести бизнес с Ираном и в Иране.

Ранее сообщалось, что США сделают исключение для Турции по санкциям против Ирана.