Помпео: экспорт иранской нефти сократился более чем на 1 млн баррелей в сутки

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с мая Соединенные Штаты добились сокращения экспорта сырой нефти из Ирана более чем на 1 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Помпео подчеркнул, что таких результатов Вашингтону удалось добиться еще до официального вступления в силу санкций против Ирана. По его словам, данные превзошли прогнозы аналитиков по сокращению экспорта иранской нефти «в три или пять раз».

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«Мы превзошли эти ожидания по одной простой причине: максимальное давление — это максимальное давление», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что США сделают исключение из санкций против Ирана для восьми стран.