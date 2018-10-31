Кабмин согласовал меры по стабилизации цен на топливо

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны подготовили соглашения об объеме поставок, определили индикативные оптовые цены в различных сегментах оптового рынка. Козак добавил, что для юридического оформления соглашений осталось 24 часа.

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«Мы договорились со всеми нефтяными компаниями, что они будут немедленно, с сегодняшнего дня прямо, с завершения совещания его соблюдать», — сказал Козак.

Вице-премьер подчеркнул, что на данный момент можно констатировать, что решение найдено.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.