Россия и Куба заключили контракты на сумму свыше $260 млн

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что по итогам его визита на Кубу были заключены контракты на сумму, которая превышает $260 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Борисова, речь идет о «серьезных контрактах».

«Модернизация трех энергоблоков — около 100 млн долларов США, второй этап модернизации металлургического завода — около 60 млн долларов, поставка вагонов — свыше 100 млн», --рассказал Борисов.

Ранее сообщалась, что президент России Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес проведут двустороннюю встречу 2 ноября в Москве. Лидеры стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства России и Кубы.