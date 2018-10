Bloomberg: российской нефтяной отрасли грозят миллиардные убытки

Из-за вступления в силу в 2020 году новых правил заправки судов, которые выработаны Международной морской организацией при ООН, российская нефтяная отрасль может понести миллиардные убытки. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно новым правилам, корабли необходимо будет заправлять топливом, которое содержит не более 0,5% серы, или устанавливать специальные очистные устройства (скрубберы). В данный момент порог содержания серы в топливе для заправки судовых двигателей составляет 3,5%.

На территории России, напоминает Bloomberg, в основном производится нефть марки Urals, в которой содержание серы высоко. Отмечается, что более чем две трети произведенного в России топлива имело содержание серы выше 2,5%.

Старший аналитик лондонской компании IHS Markit Ltd Александр Щербаков добавил, что российский нефтяной сегмент, «вероятно, окажется среди тех, кто сильнее всего пострадает с финансовой точки зрения».

По оценкам инвестиционного банка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020 году потери нефтяной отрасли России из-за новых правил могут составить $3,5 млрд.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд предсказал «исчезновение» России с нефтяного рынка.