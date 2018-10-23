Обама приписал себе экономические достижения Трампа

Бывший президент США Барак Обама заявил, что экономический рост, о котором часто говорит американский лидер Дональд Трамп, начался во время его второго президентского срока. Об этом сообщает телеканал CBS.

Данное заявление Обама сделал на митинге сторонников Демократической партии в Лас-Вегасе.

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Обама заявил, что к тому моменту, когда истек его второй президентский срок, в США фиксировались рост зарплат и сокращение числа незастрахованных граждан.

«Вот, что я оставил следующему парню [Трампу]. Поэтому, когда вы слышите все его разговоры об экономических чудесах, помните, кто их начал», — сказал Обама.

Также он напомнил, что американская демократия окажется в «опасности», если избиратели не будут голосовать на промежуточных выборах.

В августе Трамп заявлял, что экономика Соединенных Штатов в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было.