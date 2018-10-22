FT: США опасаются, что Иран обойдет «нефтяные санкции» с помощью России

В администрации президента США Дональда Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти «нефтяные санкции» Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти в качестве своей собственной, пишет Financial Times.

Ожидается, что США возобновят санкции, направленные против экспорта иранской нефти, после 5 ноября. Как отмечает FT, эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.

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В настоящее время американские чиновники пытаются убедить другие страны отказаться от импорта нефти из Ирана, а также опасаются, что Тегеран ищет обходные пути поставок сырья, говорится в материале.

«Иран может продвигать идею того, чтобы Россия продавала их нефть на мировом рынке для того, чтобы избежать санкций», — выразил обеспокоенность высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа.

Источник газеты отметил, что «в интересах России» было бы отказаться от помощи Тегерану в его намерении уклониться от американских санкций, и посоветовал Москве отказаться даже от «рассмотрения этого вопроса».

В Госдепартаменте рассчитывают на то, что добьются «нулевого импорта» нефти из Ирана, в лучшем случае, к 4 ноября, пишет газета.

Однако в последние недели официальные лица США впервые публично сообщили, что подготовили специальные меры для некоторых покупателей иранской нефти. Как отмечает FT, это повышает шансы на то, что Тегеран продолжит экспорт нефти в те страны, которые продемонстрируют, что общее количество закупаемого у Ирана сырья снижается.