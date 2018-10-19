США временно вывели Рогозина из-под санкций

Директор NASA Джим Брайденстайн сообщил о временном выводе Рогозина из-под санкций для его визита в США. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа пошла на такие меры для установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере, чтобы мог совершить поездку в США по приглашению NASA.

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«Мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками», — заявил глава NASA.

Брайденстайн чуть более недели назад побывал на космодроме Байконур и впервые встретился с Рогозиным. Рогозин и глава NASA позже обсудили аварию «Союза».