Цена на нефть марки WTI упала ниже $70 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются, нефть марки WTI в ходе вечерних торгов подешевела более чем на 3% и впервые с 21 сентября опустилась ниже $70 за баррель на статистике по запасам в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 21.25 мск, декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,94%, до $79,88 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,34%, до $69,61 за баррель.

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Ранее сообщалось, что американские санкции подтолкнули к росту цен на нефть, таким образом Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что благоприятно сказалось на экономике страны.