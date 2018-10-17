Корпорация МСП и Фонд «Сколково» планируют сотрудничество в области поддержки высокотехнологичных проектов

Корпорация МСП и Фонд «Сколково» будут доращивать малый бизнес в сфере инноваций.

«Корпорация МСП и Фонд «Сколково» объединят усилия в области обеспечения финансирования (в том числе посредством предоставления Корпорацией независимых гарантий) высокотехнологичных инновационных субъектов МСП, организуют работу по формированию пула молодежных инновационных проектов для включения их в региональную инновационную экосистему», - говорится в сообщении.

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Кроме того, малый и средний бизнес, работающий в области инноваций и импортозамещения, получит содействие в доступе к закупкам компаний с государственным участием.

«В числе совместных планируемых мероприятий – развитие («доращивание») высокотехнологичных и инновационных компаний, консультационное сопровождение проектов, информационное взаимодействие, включая обмен информацией и аналитическими данными о развитии сегмента МСП, подготовка предложений по совершенствованию существующих мер поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП с определением основных проблем, требующих решения», - отмечается в сообщении.