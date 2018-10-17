Венесуэла отказалась продавать доллар на валютном рынке
Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами объявил о прекращении продажи доллара на валютном рынке из-за санкций США. Об этом сообщает RT.
По его словам, введенные США ограничения «блокируют» возможность продолжения торговли долларом на валютном рынке.
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«Это незаконное ограничение, противоречащее международному праву», — добавил Эль-Айссами.
Чиновник также рассказал, что Венесуэла перейдет на евро.
Ранее сообщалось, что Венесуэла начнет применять криптовалюту в международных расчетах.