Венесуэла отказалась продавать доллар на валютном рынке

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами объявил о прекращении продажи доллара на валютном рынке из-за санкций США. Об этом сообщает RT.

По его словам, введенные США ограничения «блокируют» возможность продолжения торговли долларом на валютном рынке.

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«Это незаконное ограничение, противоречащее международному праву», — добавил Эль-Айссами.

Чиновник также рассказал, что Венесуэла перейдет на евро.

Ранее сообщалось, что Венесуэла начнет применять криптовалюту в международных расчетах.