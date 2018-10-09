Названы самые востребованные профессии России

Директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Смелов рассказал, какие профессии в стране являются самыми востребованными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Смелова, речь идет о специалистах, занятый в сферах информационных технологий, спорта, науки и здравоохранения.

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Он уточнил, что бакалавры, получившие образование в сфере IT, наиболее востребованы на рынке. При этом у них самая высокая средняя зарплата по стране (54 тыс. руб.). Среди людей с экономическими профессиями большим спросом пользуются бухгалтеры.

Также отмечается, что работодатели заинтересованы в представителях сквозных профессий в промышленности и специалистах, имеющих отношение к сфере образования.

Ранее в России определили города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.