Украина наполовину заполнила газом подземные хранилища

Украина заполнила подземные хранилища газа на 53% сообщили в ПАО «Укртрансгаз», передает УНН.

Сообщается, что объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 16,409 млрд кубометров по состоянию на 7 октября. Всего за сутки в ПХГ страны поступило 32,81 млн кубометров газа.

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Отмечается, что газ не отбирался из ПХГ Украины в течение суток. За это время в страну поступило 23,59 млн кубометров газа из Словакии, 11,35 млн кубометров газа из Венгрии и 4,11 млн кубометров газа из Польши.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину снизился.