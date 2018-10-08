В Пакистане подсчитали, как могут выиграть от торговой войны США и КНР

Председатель Делового совета Исламской Республики Эхсан Малик объяснил, что Пакистан может выиграть от торговой войны между США и Китам. Об этом пишет газета The Dawn.

По словам Малика, американо-китайское противостояние делает Пакистан более конкурентоспособным. Так, в текстильной области страна может обойти Китай.

Реклама

«Это также дает Пакистану возможность увеличить свой экспорт в США и возродить закрытые промышленные производства, преимущественно, в Пенджабе», — сказал Малик.

Он добавил, что некоторые китайские компании также могут перенести трудоемкое производство из США в Пакистан.

Ранее глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что американские «торговые войны» могут повредить доверию инвесторов и рынку.