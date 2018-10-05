Силуанов заявил о готовности России присоединиться к альтернативе SWIFT

Россия может присоединиться к платежной системе, независимой от США. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Силуанов рассказал, что европейская альтернатива международной платежной системе SWIFT будет работать исключительно среди европейских финансовых институтов. Она позволит рассчитываться за нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары.

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«Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся со стороны США по отношению и к предприятиям, и к финансовым институтам, которые рассчитываются в американской валюте», — сказал первый вице-премьер.

В сентябре Financial Times писала, что Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай договорились о создании специальной платежной системы, которая будет работать в обход санкций США в отношении Ирана.