Россия и Казахстан подписали протокол об экспорте бензина

Россия и Казахстан в рамках Российской энергетической недели подписали протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Со стороны России подпись под документом поставил глава Минэнерго Александр Новак, со стороны Казахстана — министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

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Подписанный протокол вносит изменения в соглашение между правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

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