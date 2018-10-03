Путин рассказал о преимуществах России

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии «Российской энергетической недели» заявил, что Россия и дальше будет продвигать диалог с другими нефтедобывающими странами, чтобы обеспечить баланс на рынке, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Также он отметил преимущества России в сфере энергетики.

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«Наше преимущество — это не только глобальные запасы природного газа, но и наличие развитой инфраструктуры», — заявил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».