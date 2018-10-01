Голикова отреагировала на данные об автоматическом подключении россиян к накоплению пенсий

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в соцблок кабмина не поступало предложений по подключению граждан России к системе индивидуального пенсионного капитала без получения согласия с их стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Голиковой, выносить суждения по поводу соответствующего законопроекта преждевременно.

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«Мы, как соцблок, законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали», — подчеркнула Голикова.

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк определились с системой подключения граждан к системе накопления пенсии. Система будет базироваться на 158 статье Гражданского кодекса «Форма сделок», один из пунктов которой гласит, что молчание приравнивается к согласию на сделку, предусмотренную законом или соглашением обеих сторон.