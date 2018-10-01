Девяностотрехлетний премьер Малайзии пошутил о пенсионном возрасте

Девяностотрехлетний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пошутил в ходе встречи со своими согражданами в Лондоне о том, что в стране будет повышен пенсионный возраст до 95 лет, передает The Star.

«Возраст выхода на пенсию в Малайзии теперь 95 лет. Я надеюсь дотянуть до своей пенсии», — сказал премьер Малайзии.

Сообщается, что присутствовавшие встретили слова премьера, который был избран в мае 2018 года, смехом. Пенсионный возраст в Малайзии — 60 лет, он един для мужчин и женщин.