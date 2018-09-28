Лавров рассказал, что ослабит США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение различных мировых государств об отказе от расчета в долларах приведет к ослаблению позиций США, передает РИА «Новости».

«Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние», — сказал Лавров.

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Лавров подчеркнул, что это процесс является «естественным».

«Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Орешкин поддерживает предложения по дедолларизации российской экономики.