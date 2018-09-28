Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,4% и составил 2464,76 пункта.

Индекс РТС просел на 0,6%, до 1181,24 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, уменьшился на 34,39 коп., до 77,04 руб., курс доллара увеличился на 7,7 коп., до 65,83 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 11,24 коп., составив 70,87 руб.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04%, до $81,41 за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до $72,22 за баррель.

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