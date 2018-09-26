Китай рассчитывает вместе с Россией защищать систему свободной торговли

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и Россия должны совместно защищать международное право и систему свободной торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В условиях текущей международной ситуации Россия и Китай должны усиливать стратегическую коммуникацию и координацию, решительно защищать мультилатерализм, международное право, систему свободной торговли», — сказал Ван И.

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Он также подчеркнул, что сторонам также необходимо совместно планировать дальнейшие двусторонние обмены на высоком уровне.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия готова заменить некоторые американские товары на китайском рынке.