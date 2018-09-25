МСП Банк расширил региональную сеть

МСП Банк расширил сеть центров консультирования предпринимателей, теперь она насчитывает 29 офисов, сообщает банк.

«… с начала лета новые подразделения банка открылись в Великом Новгороде, Ижевске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре, Ставрополе, Туле, Тюмени, Уфе и Ярославле», — говорится в сообщении.

Реклама

За 9 месяцев текущего года в региональные подразделения МСП Банка поступило более 2000 обращений за консультациями (они касаются мер господдержки, кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, гарантийной поддержки в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и Национальной гарантийной системы). Банк также аккредитован для оказания господдержки субъектам МСП по «программе 6,5».

«Особенно активны предприниматели Краснодара, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска», — указано в сообщении.