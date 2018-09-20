Госдеп опубликовал имена включенных в «черный список» россиян

Госдепартамент США опубликовал имена включенных в «черный список» 27 россиян, связанных с российским оборонным и разведывательным сектором. Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдепа.

Кроме того, в список добавлены шесть компаний, среди которых — «Агентство интернет-исследований», «Оборонлогистика» и ЧВК Вагнера.

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Среди физических лиц, внесенных в список — бизнесмен Евгений Пригожин, и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в санкционный список внесли 33 россиян.

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