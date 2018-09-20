СМИ сообщили о проблемах Украины с получением транша от МВФ

Дискуссия представителей МВФ и украинский властей о предоставлении очередного транша не привели к ожидаемым результатам, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что основные параметры программы были предварительно согласованы, и, если бы не возникшая проблема, то документ мог бы быть уже подписан.

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В ходе переговоров, по данным издания, представители миссии МВФ выдвинули требование о принятии государственного бюджета Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров.

Миссия МВФ, которая две недели работала в Киеве, 19 сентября покинула страну.

В настоящее время от МВФ, правительства или Нацбанка Украины комментариев по итогу переговоров не поступало.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась с МВФ о постепенном росте цен на газ для населения.