Орешкин не ожидает, что повышение ставки ЦБ повлияет на инфляцию

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что повышение ключевой ставки Банка России не окажет влияния на прогнозы Минэкономразвития по инфляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наш прогноз остается без изменений — и на этот год, и на следующий. Решение ЦБ на инфляцию этого года не окажет практически никакого влияния», — сказал Орешкин.

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Он подчеркнул, что динамика кредитования на данный момент все больше зависит от волатильности долгосрочных ставок.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.

Отмечается, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза.