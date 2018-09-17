«Известия»: в России планируют ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что сейчас комитет готовит законопроект о введении уголовной ответственности для «черных кредиторов». Об этом сообщают «Известия».

Сейчас наказание для компаний, которые занимаются нелегальным кредитованием и не включены в реестр ЦБ — штраф в размере 300-500 тыс. руб. Отмечается, что с января по июнь 2018 года регулятор обнаружил 1890 таких организаций, их количество увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Реклама

«Ответственность для «черных кредиторов» будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином», — подчеркнул Аксаков.

Ранее сообщалось, что Центробанк исключил «Домашние деньги» из реестра микрофинансовых организаций.