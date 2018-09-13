Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз по росту ВВП России на 2018 и 2019 годы на уровне апрельского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы фонда.

«Экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов. Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть <…>, в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения», — заявили в МВФ.

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Также эксперты добавили, что среднесрочные перспективы остаются ограниченными из-за «структурных узких мест» и затяжных последствий санкций.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что рост ВВП России в третьем-четвертом кварталах 2018 года вряд ли будет выше 1,9%.