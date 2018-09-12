Минсельхоз выступает за ограничение госзакупки импортных вин

Минсельхоз предложил ограничить закупки вин из-за рубежа для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает RNS со ссылкой на уведомление о начале разработки соответствующего документа.

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, … винами, винами игристыми, винами ликерными, винами фруктовыми (плодовыми)», — сказано в документе.

Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что минимальные розничные цены на вино можно вводить тогда, когда по этому вопросу будет достигнут консенсус в отрасли.