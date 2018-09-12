Путин сообщил о рисках при расчетах в нацвалютах

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риски при расчетах в нацвалютах. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Риски есть, но риски везде есть. Риска с долларом разве не существует? $20 трлн --государственный долг США, и все это нагрузка на доллар. А что дальше будет, никто не знает, ответа на этот вопрос нет. Поэтому риски везде существуют, их нужно минимизировать», — сказал Путин на ВЭФ.

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Он также добавил, что следует поэтапно переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем.

Глава государства напомнил, что на данный момент рубль и юань уже торгуются на Московской бирже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания с участием лидеров России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.