Минфин не намерен применять экстраординарные меры из-за ситуации с рублем

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин не планирует вводить продажу валютной выручки экспортерами в обязательном порядке. Об этом сообщает RNS.

«Нет, в обязательном порядке мы не собираемся вводить никакие продажи валютной выручки», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что текущая ситуация с курсом рубля не требует «каких-то экстраординарных вмешательств».

Ранее глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития ожидает в среднесрочной перспективе выход курса рубля на уровень 63-64 руб.

Он также отметил, что министерство в своем прогнозе учло волатильность, которая есть на глобальном рынке, а также санкционную историю.