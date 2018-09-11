Путин сообщил о готовности России и Китая использовать нацвалюты в расчетах

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчетах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках», — сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

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Он также отметил, что в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг $50 млрд.

Ранее Путин сообщил, что Россия и Вьетнам расширят практику использования нацвалют.