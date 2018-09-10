Новак обсудит с министром энергетики США «Северный поток — 2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что он обсудит с министром энергетики США Ричардом Перри проект строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RNS.

«Мы обсудим в целом вопросы, которые нас интересуют, и энергетическое сотрудничество, которое, безусловно, затрагивает «Северный поток — 2», — сказал Новак.

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Ранее источник сообщил, что министр энергетики США Рик Перри посетит Москву 11-13 сентября.

По словам Перри, санкции будут последним средством по вопросу «Северного потока — 2».