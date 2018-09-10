СМИ рассказали, как Россия выиграет от экологической катастрофы

Россия может обрести свой «Суэцкий канал» из-за наступления глобального потепления. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу благодаря таянию арктических льдов. Это позволит сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку.

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Таким образом, экологическая катастрофа может сыграть на руку России, приходит к выводу издание. В этой ситуации Россия будет получать выгоду, беря деньги за навигацию и работу по очистке пути от льда.

Газета также приводит пример: судно из Южной Кореи в Германии затратит на путь через Суэцкий канал 34 дня, тогда как через Северный морской путь оно дойдет за 23 дня.