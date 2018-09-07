В ЦБ сообщили о росте краткосрочных проинфляционных рисков в России

Краткосрочные проинфляционные риски в России усилились из-за укрепления доллара США. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Годовая инфляция в августе достигла 3,1%, закрепляя тренд на возврат к 4% к концу года. Краткосрочные проинфляционные риски усилились из-за укрепления доллара США к большинству валют других стран, включая рубль», — заявили в департаменте.

Реклама

Также эксперты отметили, что среднесрочные риски превышения инфляцией в России целевого уровня в 4% по-прежнему преобладают.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что инфляция в России в первом квартале 2019 года может составить 4,5-5%.