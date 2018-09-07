Силуанов заявил об увеличении помощи ПФР из бюджета

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет России после пенсионных изменений увеличит помощь Пенсионному фонду России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В результате пенсионных изменений федеральный бюджет не получает никаких доходов, наоборот, мы больше будем направлять помощи в первые годы Пенсионному фонду», — сказал Силуанов на Московском финансовом форуме.

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Он также рассчитывает на то, что механизм индивидуального пенсионного капитала заработает с 2020 года.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы.