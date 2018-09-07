В Раде заявили о «колоссальных запасах» газа на Украине

Депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута заявил, что на Украине есть «колоссальные запасы» природного газа. Об этом он рассказал в эфире телеканала News One, передает РИА «Новости».

По словам нардепа, запасы газа на территории Украины являются третьими в Европе и одними из самых больших в мире. Он отметил, что в таком случае достаточно «пяти-семи миллиардов инвестиций» для обеспечения независимости по импорту.

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«Это означает, что мы опустим цены у нас. Это можно сделать за пять лет», — сказал Тарута.

Он отметил, что в течение 10 лет Украина сможет начать экспортировать газ в больших объемах.

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил о создании компании для поставок газа населению.