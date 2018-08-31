Медведев анонсировал индексацию страховых пенсий с 1 января

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается пенсий, с 1 января 2019 года мы продолжим индексировать страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Мы также будем индексировать зарплаты работникам бюджетной сферы», — сказал Медведев.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил во время телеобращения, что в следующем году индексация пенсий по старости составит 7%.

Он отметил, что это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц.