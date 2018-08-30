Правительство решило продлить эксперимент по маркировке лекарств

Правительство продлило эксперимент по маркировке лекарств на год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Срок проведения эксперимента по маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения продлен на 2019 год», — заявили в правительстве.

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Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил, что введение маркировки лекарственных препаратов в России позволило выявить правонарушения на сумму свыше 500 млн руб.

Он также добавил, что введение маркировки привело к созданию реестра лицензий медицинско-фармацевтических организаций.