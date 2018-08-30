Стивен Сигал решил открыть школу айкидо в России

Американский актер Стивен Сигал намерен открыть в России школу айкидо под своим брендом Ten Shin («Небесная душа»), соответствующая заявка отправлена в Роспатент. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката актера Анара Рейбанда.

«Сейчас у него есть мысли открыть свою школу айкидо в России, но к этому надо красиво подготовиться. Так как он живет сейчас в Москве, то и первая школа может появиться, вероятнее всего, в Москве», — заявил Рейбанд.

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Он также рассказал, что бренд Ten Shin Сигалу много лет назад дали «мастера айкидо». Под ним он открывал школы единоборств в США. Он отметил, что сейчас «многие» пользуются этим брендом, не спросив разрешения актера. Адвокат подчеркнул, что Сигал хочет положить этому конец.

Ранее сообщалось, что Сигал стал индивидуальным предпринимателем в Подмосковье.