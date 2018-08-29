Минфин разместил ОФЗ на более чем 13 млрд рублей

Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД на сумму 13,219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как стало известно, средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

В свою очередь спрос на аукционе достиг 24,955 млрд руб.

22 августа Минфин не стал проводить аукционы ОФЗ из-за высокой волатильности рынков.

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Ранее сообщалось, что Минфин разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 20 млрд руб.

Дата погашения ОФЗ была установлена на 28 февраля 2024 года со средневзвешенной доходностью в 7,69% годовых.

Уточняется, что спрос на ценные бумаги составил 64,38 млрд руб.