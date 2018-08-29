Медведев попросил кабмин в кратчайшие сроки подготовить предложения по пенсиям

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил членов правительства в короткие сроки представить предложения по изменении пенсионной системы с учетом поручений президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова – «Газета.Ru»), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — сказал Медведев.

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Он напомнил, что в предложения президента входит равное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин на пять лет и досрочный выход на пенсию для многодетных женщин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин попросил россиян с пониманием отнестись к пенсионной реформе.