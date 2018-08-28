МЭР предложило выделить на развитие внешней торговли более 75 млрд рублей

Министерство экономического развития России предложило выделить на развитие внешнеэкономической деятельности в 2019 году 75,485 млрд руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы ведомства.

Исходя из данных ведомства, в 2020 году на реализацию проекта по развитию внешней торговли будет выделено 71,838 млрд руб, а в 2021 году — 73,034 млрд руб.

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Отмечается, что в текущем году объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы, составит 74,352 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона настроена на рост объема торговли со странами БРИКС.