В Ростуризме рассказали об оставшихся без билетов российских туристах в Болгарии

На территории Болгарии находятся около 1 тыс. российских туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за проблем с билетами. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«Сейчас на территории Болгарии находятся около 1 тыс. российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что благодаря вмешательству Ростуризма и Генерального консульства России в Варне удалось решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп, которое осуществляется за счет ООД «НОЙ ТРАВЕЛ».

Более 100 детей уже вернулись на родину, еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа 2018 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что больше полутора тысяч российских туристов не могут вылететь из Болгарии.

Авиаброкер «Турово» уведомил своих клиентов о «невозможности выписки и рассылки билетов», начиная с 24 августа 2018 года.