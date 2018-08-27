В МИД России анонсировали ответные меры на санкции США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что экономический и военный блоки правительства готовят ответные меры на последние антироссийские сакнкции США. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В понедельник, 27 августа, в 7.00 мск США ввели новые санкции. Они были введены за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.

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«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться, мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — сказал Рябков.

Также он подчеркнул, что окончательное решение об ответе на антироссийские санкции будет принимать российский президент Владимир Путин. Замглавы МИДа отметил, что президент рассматривает «разные варианты» и примет решение «в должное время».