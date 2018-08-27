ФТС сможет требовать ликвидации компаний

Федеральная таможенная служба (ФТС) получит право оспаривать в судебном порядке сделки компаний и требовать их ликвидации, если они нарушают закон. Об этом пишут «Известия».

Соответствующие поправки к ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» начнут действовать с 4 сентября.

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Уточняется, что подобные меры вводятся для пресечения деятельности фирм-однодневок и создания иного способа возврата в бюджет незаконно выведенных денежных средств, полученных нерезидентами от мнимых сделок.

Отмечается, что с начала 2018 года из России было нелегально выведено почти 145 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ФТС увеличила перечисления в бюджет до 3,1 трлн руб.